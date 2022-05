Cresce a busca das empresas pela automação de processos – Essa é a demanda do futuro!

Pesquisa mostrou que 45% das empresas deve aumentar os investimentos em automação de processos fiscais ainda este ano



O BPM (Business Process Management – Gestão de Processos de Negócio) é uma abordagem voltada a melhorias nos processos vivenciados pelas organizações para realizarem o trabalho, atender os seus clientes e gerar valor comercial.

Se trata de uma disciplina dinâmica, já que organizações mudam rapidamente, assim como suas regras, metas, objetivos, entre outros aspectos. Além disso, o BPM acomoda uma série de metodologias (lean, agile, entre outras).

A Plano Consultoria Empresarial é responsável pela aplicação do BPM, principalmente sob as metodologias lean e agile, ajudando inúmeras organizações públicas e privadas a melhorarem os seus processos e a implantarem a automação como um dos recursos para atingir esse objetivo.

O corpo de conhecimento BPM CBOK®, elaborado pela Association of Business Process Management Professionals (ABPMP), é a principal referência em gestão de processos do mundo e trata o BPM como uma disciplina gerencial, que envolve práticas e princípios de gestão que podem ser aplicados aos processos.

Uma das principais funcionalidades do BPM é estabelecer a organização em uma empresa, é conseguir alinhar a estratégia do negócio às expectativas e necessidades dos clientes, também engloba a capacidade de analisar, definir, executar, monitorar e gerenciar os processos com mais efetividade, o que gera como consequência maior competitividade no mercado.

Conceitos que integram o BPM (Business Process Management)

Mapeamento de processos – importante ferramenta que ajuda na compreensão e melhoria dos processos em uma empresa. Todos os detalhes que envolvem o funcionamento de uma organização são descobertos e materializados (documentados), de maneira que todas as informações fiquem mais fáceis de analisar.

Padronização de Processos – tem a função de organizar e formalizar processos, gerando um padrão a ser seguido por todos os colaboradores. Neste momento, é fundamental que as pessoas passem por um treinamento para compreenderem o novo modelo de trabalho.

Melhoria de Processos (Business Process Improvement/BPI) – se refere a um “reparo incremental” dos processos em uma empresa. O objetivo é garantir que os processos atendam ao que a organização espera assim como os clientes e, sendo assim, haja resultados conforme esperado.

Otimização de processos – são várias ações que uma organização realiza para a melhora do desempenho de seus processos. São maneiras de identificar oportunidades de melhorias a fim do aperfeiçoamento dos processos e para melhores resultados.

Automação de processos em BPM

Na aplicação dos princípios BPM em uma organização, será necessário analisar, modelar, automatizar, integrar, monitorar e otimizar continuamente os processos.

O BPM também é compreendido como um sistema completo de informação e comunicação que são documentadas a fim de publicar, armazenar, criar, modificar e gerenciar processos, podendo ser acessados a qualquer momento e de qualquer lugar.

Desde a pandemia, a busca pela automação de processos por parte das organizações cresceu muito e estima-se que nos próximos anos essa demanda seja ainda maior.

Dados da pesquisa Tax Trends 2022 mostraram que 45% das empresas devem aumentar investimentos na automação de processos fiscais ainda este ano.

A automação pode ser compreendida como um dos “braços” do BPM e está relacionada a executar inúmeras tarefas manuais de diversos processos de maneira automatizada e coordenada.

Para isso, se utilizam tecnologias (softwares), que agilizam tarefas simples e repetitivas, minimizando ao máximo a incidência de erros humanos e os riscos em todos os processos envolvidos na organização.

O que a empresa ganha com a automação é eficiência, agilidade, mas há outros benefícios como maior valorização de pessoas nos times, afinal, se antes as pessoas realizavam tarefas repetitivas e manuais, agora elas podem se dedicar unicamente às suas habilidades porque existem softwares que tiram delas esse “fardo”.

Dentre os principais benefícios da automação, estão:

Redução de custos e aumento da eficiência;

Menor probabilidade de erros;

Padronização de processos;

Transparência;

Centralização de informações;

Decisões assertivas com base em dados;

Pessoas mais engajadas e motivadas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...