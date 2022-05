Natura Musical e Ói Nóiz Akí apresentam “Oriki”, novo clipe do Pretrogonista

“Oriki” é o mais novo trabalho do Pretogonista, na sequência do álbum do repeiro amapaense, foi lançado o videoclipe da faixa título

Já disponível nas plataformas digitais, o mais novo clipe do Pretogonista destaca a faixa título do álbum. Com opatrocínio do programa Natura Musical e produção da Companhia Ói Nóiz Akí (AP), através da Pororoca Sound, incubadora e aceleradora de carreiras musicais, “Oriki” teve a direção de Rayane Penha e roteiro de Rodrigo Aquiles Santos. A produção traz na ficha técnica a Tenebroso Crew, Catraia Filmes, MOOV e Humus Sapiens que têm se destacado no Audiovisual do Amapá, veja a ficha técnica completa no final da matéria.

Com cenas gravadas nos arredores do município de Porto Grande, interior do Amapá, e no Quilombo do Curiaú (Macapá-AP), Pretogonista personifica o “Oriki”, emponderado e entronado pela mata que o rodeia em saudação a Oxóssi, o Grande Caçador.

A personificação do “Oriki” passeia sobre as copas das árvores, pelos ares e pelas águas rompendo as barreiras do tempo e do espaço, uma presença constante do invisível aos olhos, mas sensível à pele. Outras personagens se manifestam, dentre elas, Oxum – Rainha das águas doces e companheira de Oxossi representada por Ana Caroline Santos, Atriz e Bailarina. As Yabás são representadas por Mary Baraká, também bailarina reconhecida no segmento das danças populares de matriz afro-brasileira no Amapá.

“Oriki” está ligado à ancestralidade. “Nunca perdi de vista as minhas origens, a presença da ancestralidade seria inevitável. Toda produção artística requer muita dedicação e comprometimento com nossas escolhas. Nesse percurso, a minha família, meus antepassados, meus orixás, minha religião e minha filosofia foram fundamentais, daí vem todo o axé”, revela Pretoginista, o repeiro que após lançar o seu segundo álbum da carreira, nos entrega esse novo clipe.

“Natura Musical sempre acreditou na força da música para mobilizar as pessoas. Para refletir esse propósito e dar espaço à diferentes vozes, a plataforma apoia artistas, bandas e projetos de fomento à cena capazes de amplificar debates como a diversidade, a sustentabilidade e o impacto positivo na sociedade”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

Pororoca Sound foi selecionado pelo programa Natura Musical, através do Edital 2020, ao lado de nomes como Linn da Quebrada, Bia Ferreira, Juçara Marçal, Kunumi MC, Rico Dalasam. Ao longo de 16 anos, Natura Musical já ofereceu recursos para mais de 140 projetos no âmbito nacional, como Lia de Itamaracá, Mariana Aydar, JardsMacalé e Elza Soares. Saiba mais através das redes sociais do projeto e no site www.pororocasound.com.br

Veja o videoclipe em: https://www.youtube.com/watch?v=jwpU7Grxkn4

Ficha Técnica: ORIKI – PRETOGONISTA: Direção: Rayane Penha, Assistente de Direção: Marcus Vinícius de Oliveira, Direção de Fotografia: Dyego Bucchiery, Assistente de Fotografia: Marcus Vinícius de Oliveira, Direção de Produção: Jami Gurjão, Assistente de Produção: Cláudio Silva e Sandro Conceição, Direção de Arte: Jami Gurjão, Cabelo Pretogonista: Gustavo Carmo – Empire Barbearia, Performances: Mery Baraká e Ana Caroline Santos, Edição: Rodrigo Aquiles Santos, Making of: Ianca Moreira e Jami Gurjão, Fotografia still: Ianca Moreira e Dyego Bucchiery, Apoio locação: Porto Grande – Benedita Alves, Curiaú – Balneário e Restaurante Pôr do Sol, Agradecimentos: Maria Silva, Alika Brand, Pedro Bolão e Moara Negreiros.

Sobre Natura Musical

Natura Musical é a plataforma de cultura da marca Natura. Desde seu lançamento, em 2005, o programa investiu cerca de R$ 174,5 milhões no patrocínio de mais de 518 projetos – entre trabalhos de grandes nomes da música brasileira, lançamento e consolidação de novos artistas e projetos de fomento à cenas e impacto social positivo. Os trabalhos artísticos renovam o repertório musical do País e são reconhecidos em listas e premiações nacionais e internacionais. Em 2020, o edital do Natura Musical selecionou 43 projetos em todo o Brasil e promoveu mais de 300 produtos e experiências musicais, entre lançamentos de álbuns, clipes, festivais digitais, oficinas e conferências. Em São Paulo, a Casa Natura Musical se tornou uma vitrine permanente da música brasileira, com uma programação contínua de lives, performances, bate-papos e conteúdos exclusivos, agora digitalmente.

Ouça o álbum completo:

https://open.spotify.com/album/75t38MRwM4H9OhEToGqZ6Y?si=8h0dGNaOTwKwBtGU8J4QDw

Foto:Diego Bucchiery

Assessoria de Imprensa | POROROCA SOUND

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...