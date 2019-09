Banzeiro do Brilho-de-fogo participa do desfile do Dia da Raça na Fab

No dia da Raça, 5 de setembro, o Banzeiro do Brilho-de-fogo estará participando do desfile cívico junto com as escolas municipais. Batuqueiros, mulheres do Cordão das Açucenas, crianças do Jardim do Banzeiro estarão em cortejo no 10º batalhão, com direito a entrar no recuo das bandas e tornar o desfile um momento colorido e com o toque regional. Os ensaios para esta apresentação estão acontecendo na praça Floriano Peixoto, até terça-feira, 3 de setembro, às 19h.

É a segunda vez que o projeto Banzeiro do Brilho-de-fogo é convidado para participar do desfile do Dia da Raça, quando as escolas municipais fazem sua participação no mês da pátria. Com o tema “Macapá Melhor e Mais Bonita é Dever de Todos”, a PMM vai levar para a avenida Fab 56 escolas da zona urbana, das 17h às 19:30, em um desfile temático que irá abordar as inovações tecnológicas e pedagógicas da rede municipal, com alunos da educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O Banzeiro é um projeto de valorização da cultura do marabaixo e batuque, que há 5 anos oferece de graça iniciação musical para pessoa de todas as idades, e promove a inclusão social e cultural nas tradições amapaenses. Três cortejos oficiais são realizados anualmente, em fevereiro, aniversário de Macapá, no Macapá Verão, e em dezembro. A PMM é apoiadora do projeto, que tem no conjunto batuqueiros, açucenas e crianças do jardim.

“É uma satisfação participar de um desfile cívico com características regionais, que é um dos objetivos do projeto Banzeiro, facilitar o acesso á cultura. A PMM inova ao trazer o desfile do Dia da Raça de volta para a praça da Bandeira, e propor deixar as apresentações sem o caráter militar, com os pelotões divididos por temas, com a participação das bandas marciais e do Banzeiro, que irá tocar as canções de nossas tradições”, disse o coordenador do projeto, Adelson Preto.

O desfile inicia na Fab esquina com Odilardo Silva e encerra na rua General Rondon, e a banda da Guarda Municipal faz a abertura. As arquibancadas estão preparadas para receber 3 mil pessoas sentadas. A concentração dos integrantes do Banzeiro será às 15h, na avenida Procópio Rola, atrás da PMM.

Mariléia Maciel

