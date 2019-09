Google confirma que serviço de apps Play Pass chega em breve

A Google entrará no mercado de assinatura de aplicativos dentro de pouco tempo: a companhia confirmou que o serviço Play Pass será lançado em breve. A novidade já está sendo testada pela firma por alguns usuários do Android e funciona de forma similar ao Apple Arcade, fornecendo acesso para centenas de apps premium e sem anúncios por meio do pagamento de uma mensalidade fixa.

A revelação feita por meio do Twitter mostrou apenas o logo do Play Pass, sem dar novas informações sobre o serviço. De acordo com detalhes revelados para quem está testando a novidade, a assinatura custa US$ 5 por mês, cerca de R$ 20 em conversão direta.

