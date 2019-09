Google começa a liberar modo escuro para todos os usuários do Gmail no Android

Quando o Google lançou o Android 10, muitos usuários esperavam que todos os aplicativos da gigante das buscas já tivessem o modo escuro ativado. No entanto, por questões técnicas, a empresa resolveu fazer essa modificação aos poucos.

Por isso, após uma série de testes nas semanas anteriores, o Google finalmente liberou hoje (11) o modo escuro para o Gmail no Android. De acordo com alguns usuários, a novidade é bem simples e segue o padrão definido pela gigante das buscas.

Assim, não temos um preto profundo, mas sim escalas de cinza em diversas partes do aplicativo. De acordo com a empresa, isso evita possíveis problemas visuais, sendo que a cor vermelha foi mantida como destaque do Gmail.

