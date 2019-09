Ghosn pode pagar multa para liquidar acusações de fraude nos EUA

NHK (emissora pública de televisão do Japão) Tóquio

A Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos afirmou que o ex-chefe do conselho de administração da Nissan Motor, o brasileiro Carlos Ghosn, concordou em pagar uma multa de 1 milhão de dólares para liquidar as acusações de fraude contra ele.

Em uma declaração divulgada nesta segunda-feira (23), a comissão disse que o ex-executivo da Nissan, Greg Kelly, e a montadora japonesa também concordaram em pagar multas em um total de 100 mil dólares e 15 milhões de dólares, respectivamente.

Carlos Ghosn pagará multa de 1 milhão de dólares para liquidar acusações de fraude (Arquivo/REUTERS/Regis Duvignau/File Photo)

O anúncio informa que a remuneração de mais de 140 milhões de dólares, que seria paga a Ghosn durante sua aposentadoria, teria sido omitida dos relatórios financeiros da Nissan.

A Comissão disse que Ghosn chegou a um acordo sem admitir ou negar se as acusações contra ele eram verdadeiras ou não.

No Japão, Ghosn enfrenta acusações semelhantes, mas já se manifestou negando as afirmações.

