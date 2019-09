Saiba como será o acordo assinado entre e Azul e Avianca Holdings

Com a parceria, as companhias passam a comercializar passagens de maneira conjunta para voos entre os países com apenas um bilhete.

A Azul acaba de fechar uma parceria que permite aos passageiros da companhia brasileira de comprar passagens para 76 destinos em 27 países operados pela Avianca Holdings. As duas empresas assinaram um acordo de compartilhamento de voos (codeshare).

A Avianca opera voos na América do Norte, América Central, América do Sul, Caribe e Europa, através de quatro centros de conexão localizados em El Salvador; Lima, Peru e Bogotá, Colômbia.

Com a parceria, as companhias passam a comercializar passagens de maneira conjunta para voos entre os países, possibilitando a emissão de apenas de apenas um bilhete para todo trecho, além do despacho da bagagem até o destino final.

Os clientes da Avianca poderão comprar passagens para 27 destinos operados pela Azul. As cidades são incluídas no acordo são Belo Horizonte, Guarulhos, Congonhas e Campinas (SP), Galeão e Santos Dumont (RJ), Recife, Porto Alegre, Goiânia, Cuiabá, Salvador, Curitiba, Vitória e Brasília.

O acordo também incluiu Florianópolis, Manaus, Fortaleza, Maceió, Santa Maria (RS), Uruguaiana (RS), Pelotas (RS), Santo Ângelo (RS), Porto Seguro, Foz do Iguaçu (PR), Navegantes (SC), Chapecó (SC) e Juazeiro do Norte (CE).

Os colombianos podem comprar pacotes para Porto de Galinhas para voar pela Avianca de Bogotá, na Colômbia, até Guarulhos. O trajeto de São Paulo até Recife, que fica próximo a Porto de Galinhas, será realizado pela Azul.

