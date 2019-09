Comlurb faz exposição sobre reciclagem na moda

Alana Gandra

O Galpão das Artes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) promove até o próximo dia 22 de novembro a exposição “Reciclar tá na moda”. A mostra reúne bonecas Barbie, vestidas de forma elegante a partir do reaproveitamento de materiais descartados. O produtor cultural Erick Ferraz transformou em arte a criação de moda fashion para as bonecas que encontrava no lixo, ou que lhe eram doadas.

Na exposição, Ferraz apresenta também outros objetos feitos com materiais descartados, que recolhe em produções teatrais e shows a que tem acesso no dia a dia. Tampas de amaciante e de desodorante, caixas de leite e embalagens de limpeza e miçangas viram chocalhos; sobras de tecidos dos figurinos e cenários tornam-se delicados marcadores de livro, enquanto as garrafas PET são aparadas e unidas, em seguida, com zíper, e transformam-se em porta-níqueis ou porta-trecos.

A exposição está aberta ao público gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Galpão das Artes, localizado na Avenida Padre Leonel Franca s/n, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, ao lado do Planetário da Cidade. Visitas mediadas de grupos de pessoas ou turmas de escola devem ser agendadas pelo e-mail [email protected]

EBC

