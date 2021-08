Correntes do Atlântico perdem força e indicam mudanças climáticas

Alerta é feito em estudo publicado no periódico Nature Climate Change

O sistema de correntes do Oceano Atlântico, um motor do clima do Hemisfério Norte, pode estar se enfraquecendo a tal ponto que em breve provocará grandes mudanças no clima mundial, alerta estudo divulgado nessa quinta-feira (5).

A Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico (Amoc) é um sistema amplo de correntes oceânicas que transporta água quente dos trópicos para o Atlântico Norte.

Como a atmosfera se aquece devido às emissões maiores de gases de efeito estufa, a superfície oceânica abaixo dela retém mais calor. Um possível colapso do sistema poderia ter consequências graves para o clima do planeta.

Modelos climáticos mostram que a Amoc nunca esteve tão fraca em mais de mil anos. Não se sabe, no entanto, se o enfraquecimento é causado por uma mudança na circulação ou se tem a ver com a perda de estabilidade.

O estudo, publicado no periódico científico Nature Climate Change, diz que a diferença é crucial.

“A perda de estabilidade dinâmica implicaria a aproximação da Amoc de seu patamar crítico, além de uma transição substancial e, na prática, irreversível para o modo fraco, disse Niklas Boers, do Instituto Potstdam de Pesquisa de Impacto Climático e autor do estudo.

Ao analisar a temperatura da superfície do mar e os padrões de salinidade do Atlântico, o estudo diz que o enfraquecimento do último século provavelmente está associado à perda de estabilidade.

