Grand Slam de Judô: Beatriz Souza vence no pesado

Brasil termina competição com 4 ouros

No terceiro, e último, dia do Grand Slam de Judô de Brasília Beatriz Souza conquistou a medalha de ouro na categoria pesado (+78kg). Ela fez uma final brasileira com Maria Suelen Altheman.

A judoca de 21 anos garantiu a sua primeira medalha neste tipo de evento graças a um waza-ari que, após imobilização, se tornou um ippon. Com este ouro o Brasil chegou a um total de 17 medalhas na competição, sendo 4 delas de ouro, com Allan Kuwabara, Daniel Cargnin, Ketleyn Quadros e Beatriz Souza.

Teddy Riner

Outro destaque do dia foi a conquista do judoca francês Teddy Riner. Ele derrotou o brasileiro David Moura e ficou com o ouro na categoria pesado (+100kg).

Para ficar com a vitória o francês precisou de apenas 20 segundos para aplicar um ippon. Após este triunfo o francês alcançou a marca de 152 lutas de invencibilidade. A última derrota de Rinner foi no ano de 2010 para o japonês Daiki Kamikawa.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...