Agenda Musical: Quarta Pop Rock estreia no Norte das Águas com a Banda Tia Biló

A partir desta quarta-feira, 16, o Norte das Águas abre espaço para o pop rock, e a estreia do projeto será com a Banda Tia Biló, em um show para o público que prestigia o local e para os fãs dos músicos e estilo musical. A banda escolhida é legítima do Amapá, tem seis anos de estrada, uma formação de categoria e repertório de astros brasileiros, bandas estrangeiras e também autorias. A partir de 21h a Tia Biló estará no espaço central do Norte das Águas.

O projeto entra no cardápio musical do Restaurante e Bar Norte das Águas, que agora, de quarta-feira à domingo, tem programação para atender públicos variados, do regional ao samba, e agora, pop rock. O estilo preenche uma carência de fãs, que tem poucas opções de casas de entretenimento com rock durante a semana, deixando os alternativos sem local para ouvir, dançar e cantar o bom pop rock.

A Banda Tia Biló tem história na noite amapaense e a formação é bastante conhecida dos roqueiros. Em 2014, o guitarrista Ozzi Rodrigues e o contrabaixista Márcio Gama, aproveitaram a amizade fortalecida pela paixão pelo rock para formar a banda, que no início fazia a festa nos bares com cover de grupos e roqueiros famosos. A formação atual é com Ozzi, Márcio, Willian de Barros e Júnior Castilho. Os músicos consideram 2019 um ano de conquistas importantes. Lançaram o primeiro disco autoral, o videoclipe em homenagem ao jornalista e roqueiro Régis Sanches, e se preparam para lançar o segundo clipe em 2020.

Para a estreia do projeto no Norte das Águas, Ozzi Rodrigues, líder da banda que ganhou o nome inspirado em um poema da escritora, poeta e jornalista Alcinea Cavalcante, confirma que será um show de interação entre a banda, público e o conjunto natural que cerca o Norte das Águas. “Será uma noite de verão refrescada pela brisa do rio Amazonas e nosso repertório, onde vamos tocar sucessos que são as influências da banda, como Paralamas do Sucesso, Titãs, Legião Urbana, The Police, Pink Floyd, U2, e claro, nossas músicas autorais”.

O projeto Pop Rock do Norte das Águas inicia às 21h, com entrada franca, e o menu caprichado do restaurante assim como o bar, disponíveis para o público. A partir de quinta-feira,17, a programação do Norte continua, com Quinta do Jazz, com o grupo Amazon Music; na sexta-feira tem Choro e Samba com o grupo Vou Vivendo; no sábado o público curte roda de samba e pagode com o Bom Kisó; e no domingo, após o almoço, animado por Venilton Leal e Deize Pinheiro, tem a Roda de Bandaia.

O Norte das Águas funciona no privilegiado Complexo Marlindo Serrano, orla do Araxá.

Mariléia Maciel

