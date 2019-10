Óleo de hortelã: santo remédio para problemas digestivos

Extrato da planta pode ser usado para melhorar o funcionamento do esôfago, auxiliando pessoas com dificuldade de engolir alimentos

Glaucia Chaves

Há tempos já se sabe que a hortelã é uma ótima forma de tratar problemas intestinais, como gastrite e cólicas, mas pesquisadores da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, descobriram outra utilidade para a planta. Segundo estudo feito por eles, o óleo de hortelã pode ajudar pacientes que não conseguem deglutir alimentos adequadamente. O produto auxiliaria ainda a amenizar dores no peito causadas pela passagem da comida pelo esôfago.

A pesquisa foi feita com 38 participantes. Cerca de 63% deles disseram ter sentido melhora nos sintomas com o uso do óleo. Também chamada de hortelã-pimenta, hortelã-das-cozinhas ou hortelã-pimenta-bastarda, a planta também pode ser usada no tratamento de dores e inflamação nos músculos, dores de cabeça e enjoo na gravidez.

A hortelã é encontrada em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e em alguns mercados e feiras livres. Pode ser comercializada na forma natural, em sachês para chás e infusões, na forma de cápsulas ou de óleos essenciais.

