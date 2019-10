WhatsApp vai ser pago? Novo boato circula pelo app e confunde usuários

Texto diz que aplicativo vai cobrar e pede que o usuário repasse a corrente a mais de três grupos para preservar a gratuidade do serviço

Ana Letícia Loubak, para o TechTudo

Um boato no WhatsApp afirma que o mensageiro vai passar a cobrar pelo envio de mensagens “a partir de amanhã”. Segundo o texto, é necessário repassar a corrente a mais de três grupos para garantir que o programa seja “gratuito por toda a vida”. No entanto, a mensagem, que voltou a circular na última terça-feira (15), é falsa: o aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS) permanece completamente gratuito.

Segundo dados do Google Trends, ferramenta de monitoramento de pesquisas na Internet, as buscas pelo termo “WhatsApp pago” estão em uma crescente durante esta semana. No entanto, esta não é a primeira vez que rumores do tipo circulam pelo app. É comum, por exemplo, ver mensagens falsas atribuídas ao CEO do WhatsApp anunciando que o serviço deixará de ser gratuito.

Desta vez, o boato diz o seguinte: “Confirmado… Amanhã acabarão as mensagens grátis, e começarão a cobrar por whatsapp a 0.37 centavos. Reenvie este mensagem a mais de 3 grupos, e terá gratuito por toda a vida. Fique atento na bolinha, pois ela irá ficar verde, faça e veja. Já mandei”.

Procurada pelo TechTudo, a assessoria do WhatsApp confirmou que a mensagem é falsa. A empresa orienta os usuários a não acreditar em textos enviados em nome da equipe do mensageiro que contenham:

Instruções de como repassar ou encaminhar seu conteúdo;

Informações sobre como evitar punições, com suspensão, ao encaminhar seu conteúdo;

Informações sobre um possível prêmio ou recompensa do WhatsApp ou de outra pessoa.

Veja mais no Techtudo

Curtir isso: Curtir Carregando...