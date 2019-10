NASA e Virgin Galactic apresentam seus novos trajes espaciais

Em uma cerimônia para a Imprensa a NASA apresentou o traje espacial que usará no próximo pouso na Lua. Ele é 40 anos mais avançado que o da Apollo, e aparenta!

Além do frio extremo ser péssimo para a moral e autoconfiança dos astronautas, trabalhar pelado no espaço tem outros problemas, por isso é essencial um bom traje espacial, e até agora a NASA estava devendo. Com as primeiras missões do Projeto Artemis se aproximando, é essencial ter trajes modernos para explorar a superfície da Lua. Agora, a NASA mostrou o que está planejando.

Os trajes usados pelos astronautas da Apollo provavelmente tinham válvulas e instruções em hieróglifos, recriar os mesmos trajes custaria mais caro do que desenvolver outros do zero, e não faria sentido. Os novos trajes, chamados de Exploration Extravehicular Mobility Unit – xEMU, foram pensados do zero.

Entre outras diferenças: Ele tem dois sistemas de remoção de CO2, eliminando o excesso de gás para o espaço, com isso o astronauta pode usar o traje por oito horas seguidas, com uma hora extra em caso de emergência.

Foram reformulados todos os sistemas, inclusive os microfones. Agora ao invés de um fone de ouvido com microfone, que fica incômodo depois de algum tempo, o astronauta usará um conjunto de microfones no próprio traje, abandonando o tradicional “Snoopy Cap”, aquela touca que todo astronauta usa.

