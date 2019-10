Show: Enrico Di Miceli lança o disco Todo Música na Guiana Francesa

A segunda parada para o lançamento do disco Tudo Música é na Guiana Francesa, e Enrico Di Miceli está se preparando para mostrar além fronteira, o resultado de seu trabalho musical. O show será no sábado, 19, no Complexo Eldorado, na capital Caiena, após a exibição do filme “InterAMAZÔNIA – Uma Fronteira Musical”, que inicia às 20:30. Enrico estará acompanhado da banda formada pelos músicos amapaenses Alan Gomes, direção musical e baixo; Edson Costa Fabinho, violão e guitarra; Jeffrei Redig, teclado; Miguel Neto, sax e flauta; Hian Moreira, bateria; e Nena Silva, percussão.

Todo Música foi lançado primeiramente em Belém, no projeto Maniçoba Musical, durante a semana de festejos do Círio de Nazaré, e contou com a participação de Nilson Chaves, Brenda Melo, e do percussionista paraense Patury. Na Guiana Francesa o lançamento será no projeto Ponte Cultural Amapá-Guiana, a convite do produtor Lívio de Sá, que está sincronizando as músicas das fronteiras em uma só sintonia. Em agosto, este projeto viabilizou o show em que Patrícia Bastos, Enrico, Nilson Chaves e Dante Ozzeti, estiveram no Complexo Eldorado com a flautista guianense Michaelle Ngo Yamb Ngan.

É o primeiro trabalho solo de Enrico, um artista do Norte que busca inspiração em todos os cantos do Brasil e até do exterior, para compor suas obras, considerada universal, pela mistura de estilos e ritmos, que vão da Amazônia ao Nordeste e passa por terras americanas, de onde importou o jazz, presente no disco. O CD tem a arte de diversos parceiros, como Joãozinho Gomes, José Inácio Vieira de Melo, Zeca Preto, Osmar Júnior, Cleverson Baia, Eliakin Rufino, Jorge Andrade e Leandro Dias. O prefácio é de Zeca Baleiro.

O CD tem 12 canções, trabalhadas sob a direção musical de Nilson Chaves, que também gravou duas faixas. Clicia Vieira Di Miceli assinou a produção executiva. Este trabalho será mostrado na Guiana Francesa, entrelaçando ainda mais a relação musical que liga o Brasil à Europa através do Amapá e Guiana. O show de lançamento será após a exibição do documentário “InterAMAZÔNIA – Uma Fronteira Musical”, que foi o recurso usado pela mestre em estudos da fronteira, Clicia Di Miceli, na defesa de seu mestrado.

“O show de lançamento de Todo Música é conseqüência da cumplicidade musical entre o Amapá e a Guiana, que ao longo dos anos vem se mostrando mais transparente. O documentário é para conhecimento do estudo e pesquisa, e o show, mais um exemplo de que a fronteira não separa, ao contrário, une através da música, e esta relação é vista todo tempo, com artistas neste intercâmbio, como o que Enrico está fazendo agora, e outros artistas fazem a tempos”, disse a produtora executiva Clícia.

Após o lançamento na Guiana Francesa, Todo Música será apresentado ao público em Macapá, e logo após, em São Paulo. As canções estão disponíveis nas plataformas digitais.

Mariléia Maciel

