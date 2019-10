Correios apresenta novas soluções logísticas na 16ª SNCT

Os Correios apresentaram, nessa terça-feira (22), no palco principal da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília, dois novos serviços para as áreas de logística e encomenda: Correios Log Supri e Correios Packet.

A nova solução de importação Correios Packet visa melhorar a experiência do cliente que realiza compras no exterior. Segundo o diretor de Negócios dos Correios, Alex do Nascimento, por meio de uma associação direta com os marketplaces estrangeiros, a estatal pretende receber as encomendas com informações mais completas e, assim, reduzir os prazos de entrega.

“No Packet, há uma associação de negócio direta entre o site do exterior e os Correios. Assim a carga será priorizada, pois virá mais preparada, com informações e rótulos no padrão do correio brasileiro. Há ganho de prazo, informações e qualidade dos serviços”, destaca Alex do Nascimento. Ainda de acordo com o diretor, o serviço é essencial para o comércio eletrônico, pois entregas que levariam mais de 40 dias úteis poderão ser realizadas em até 6 dias úteis.

Já o Correios Log Supri tem o objetivo de prover empresas e órgãos públicos com uma cadeia logística dedicada na gestão de seus suprimentos, desde a coleta, recebimento, conferência, armazenagem até a distribuição. O serviço, que pode ser acompanhado por meio de sistema corporativo dos Correios, contribui para a redução de custos e otimização dos materiais de consumo dos clientes. “Para uma prefeitura, a gestão de custos como aluguel de espaço, armazenamento, IPTU, vigilância e limpeza pode significar uma redução de 40% nos seus gastos”, explicou o dirigente.

O serviço será apresentado a potenciais clientes nesta quinta-feira (24) em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Agenda

No estande dos Correios, um dos maiores da 16º SNCT, estão sendo promovidas oficinas filatélicas com redação de cartão postal para cientistas participantes do evento; exibição de vídeo com óculos virtuais; demonstração do serviço Carta Via Internet (CVI); sorteios em parceria com o Correios Celular, entre outras atividades.

No sábado (26), às 12h, a empresa realizará uma palestra sobre a Logística dos Jogos Rio 2016. Os Correios foram os operadores oficiais das Olimpíadas e Paralimpíadas e essa atuação foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional como uma das melhores da história.

Os principais destaques e as apresentações dos Correios na SNCT podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais da empresa.

