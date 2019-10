Games entram no clima de Haloween

Festa popular nos EUA é tema recorrente nos jogos eletrônicos

Guilherme Neto

Quem quiser entrar no clima de hoje (31), dia de Halloween, não precisa nem sair de casa: basta acessar alguns dos games mais populares da atualidade. Muitos deles ganharam atualizações que celebram a data. Confira a lista:

Pokémon Go

Pokémon dos tipos sombrio e fantasma estão aparecendo em maior quantidade no jogo de realidade aumentada. Vai dar até para capturar monstrinhos fantasiados! Você também pode tentar derrotar o Pokémon lendário Darkrai nos reides. Outros bônus incluem o dobro de doces ao capturar ou transferir Pokemóns, ou chocar seus ovos. Foram disponibilizadas ainda várias tarefas de pesquisa de campo temáticas. O evento vai até amanhã, às 17h (horário de Brasília).

Overwatch

O ‘Terror de Halloween’ adicionou várias skins temáticas, além de itens com o mote do Dia das Bruxas. Tem ainda a volta do tradicional modo “A Vingança de Junkenstein”, só disponível nessa época. O objetivo aqui é proteger um castelo de uma horda de monstros criados pelo Dr.Junkenstein. O evento termina no dia 4 de novembro.

Fortnite

‘Fortnitemares’ incluiu o monstro Rei da Tempestade no mapa. Quem destruir este inimigo vai ganhar um guarda-chuva virtual exclusivo. O pacote de novidades também conta com dois modos de games inéditos: em ‘Combinação’, o objetivo é derrotar os inimigos no menor tempo possível; em ‘Tiroteio do Terror’, você deve formar duplas para confrontos dois contra dois. A atualização adicionou ainda novos skins para personagens e itens com o tema do Dia das Bruxas. O evento segue até 4 de novembro.

Tom Clancy´s Rainbow Six

O game de tiro da Ubisoft foi infestado por monstros! O ‘Doktor´s Curse’ adicionou vários skins assustadores para deixar o jogo no clima, além de um novo modo de game que funciona como o velho jogo de pique-esconde. Nele, a única arma disponível é a inédita Marreta de Demolição, que só pode ser usada pelo grupo atacante para derrotar os monstros do grupo defensores. Estes deverão se proteger por meio das armadilhas tradicionais e poderão se esquivar com o uso da inédita habilidade Nightstride, que os deixa invisíveis. Ganha quem sobreviver no final. O evento vai até o dia 6 de novembro.

Freefire

O jogo de tiro que é sucesso nos smartphones ganhou uma atualização que adicionou diversos itens temáticos. Quem entra no game ganha uma cabeça de abóbora e a possibilidade de caçar tokens especiais no mapa, que depois podem ser trocados por recompensas.

Destiny 2

O tradicional ‘Festival dos Finados’ voltou ao game. Além da decoração de Halloween na Torre, é possível adquirir diversas skins especiais, além de um Capacete de Mascarado ao conversar com a personagem Eva Levante. E você ainda ganha acesso à Floresta Assombrada, onde poderá realizar diversas missões com recompensas especiais. O evento termina no dia 19 de novembro.

