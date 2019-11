Marieta Cazarré – Repórter da Agência Brasil Montevideu

Com 97% das urnas apuradas, Luis Lacalle Pou leva pequena vantagem na disputa à presidência do Uruguai

Por volta das 23h da noite do último domingo (24), Luis Lacalle Pou confirmou sua vitória, por pequena vantagem, nas eleições presidenciais do Uruguai. Ele tem 48,8% dos votos, enquanto seu opositor, Daniel Martínez, 47,4%.

A apuração tem sido acompanhada voto a voto, com uma disputa muito acirrada e equilibrada entre os dois candidatos.

Lacalle Pou é do Partido Nacional, de centro-direita. Caso a vitória se confirme, haverá uma mudança nos rumos do governo, que foi exercido pela coalizão de esquerda, Frente Ampla, nos últimos 15 anos.

A posse do novo presidente será no 1º de março de 2020.

Luis Lacalle Pou tem 46 anos, é formado em Direito e se dedica à vida política desde que tinha 24 anos. Já foi deputado e senador. Opositor ferrenho do socialismo, Lacalle Pou vem de uma família de políticos. É filho do ex-presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle, que governou de 1990 a 1995 e da ex-senadora Julia Pou. É bisneto de Luis Alberto de Herrera, um dos políticos mais influentes da história do Partido Nacional.

O político defende que o Estado atualmente é caro e ineficiente. Ele propõe maior controle sobre os gastos públicos, redução da dívida pública e, a médio prazo, redução de impostos. Ele defende o fim de algumas políticas sociais criadas nos últimos governos, além de aumentar a idade da aposentadoria e privatizar empresas públicas, por exemplo.

Opositor

Daniel Martínez, 62 anos, é o candidato da coalizão Frente Ampla, que está há 15 anos no poder. Ele é formado em Engenharia Industrial Mecânica e se envolveu na política ainda na década de 70, quando era estudante; se filiou ao partido Frente Ampla em 1973, durante a ditadura militar; foi um dos fundadores do sindicato da empresa estatal de energia (Ancap), onde trabalhou por 14 anos.

Em 2005, retomou as atividades políticas, das quais tinha ficado alguns anos afastado, para assumir, no primeiro mandato de Tabaré Vázquez, o cargo de presidente da Ancap. Em 2008, foi nomeado ministro da Indústria, Energia e Mineração. Além disso, foi senador durante nove anos. Seu último cargo foi de prefeito de Montevidéu, de 2015 a 2019, quando renunciou para se candidatar à presidência.

Martínez tem forte apoio de setores de médicos, enfermeiros, nutricionistas, acadêmicos, cientistas, arquitetos, professores, atletas e artistas.

