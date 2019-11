Comissão de Orçamento debate importância da realização do Censo 2020

A Comissão Mista de Orçamento promove, nesta quinta-feira (28), uma audiência pública sobre a importância do Censo 2020. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza o Censo Demográfico a cada dez anos e o próximo está programado para o ano que vem.

De acordo com o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que sugeriu o debate, a realização do Censo 2020 enfrenta uma série de dificuldades. “O IBGE se encontra, já há alguns anos, em quadro de precariedade de pessoal e de infraestrutura, dificultando a preparação e planejamento de uma operação de grande porte, como o Censo Demográfico, que visitará 70 milhões de domicílios”, disse.

Orlando Silva destaca ainda que essa situação é agravada pelo fato de não haver, até o momento, sinalização por parte do governo federal de que a operação censitária de 2020 estará contemplada no orçamento. “Por esses motivos, o Censo de 2020 corre risco de ser realizado de forma incompleta, precária, ou até mesmo de ser adiado.”

Foram convidados para o debate, entre outros:

– a presidente do IBGE, Susana Cordeiro Guerra;

– a representante da Associação de Servidores do IBGE (Assibge), Dione Conceição de Oliveira;

– o pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole da Universidade de São Paulo (USP) Rogério Jerônimo Barbosa;

– a pesquisadora associada do Instituto de Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) Débora Castanheira Pires.

Ascom Câmara dos Deputados

