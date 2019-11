Filmes produzidos e encenados por moradores da Baixada Pará serão exibidos em cinema na comunidade

A situação do lixo, da água, os conflitos sociais, as esperanças, acessibilidade e sonhos de quem mora na Baixada Pará contados em minutos. Estes enredos serão exibidos na Mostra “Curta Baixada Pará em 1 Minuto”, que vai chamar a atenção para o cinema montado na passagem Santa Fé, onde serão apresentados dez filmes com as histórias produzidas sob o olhar dos moradores e estrelados por eles próprios, na sessão única para a comunidade. A Mostra acontece no dia 29 de novembro, a partir de 17:30. A entrada é franca.

A Mostra faz parte do projeto Colorindo o Futuro – Baixada Pará, de autoria do Ministério Público do Amapá (MP-AP), executado pelas Promotorias de Meio Ambiente e de Urbanismo e pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAOP/AMB). Os filmes são o resultado da Oficina de Audiovisual, que transformou a Baixada Pará em um cenário a céu aberto, onde os protagonistas são os moradores, que criaram os enredos, dividiram os roteiros, direção e produção com os profissionais do audiovisual, e foram os atores dos filmes.

O objetivo central do projeto é incentivar práticas positivas na comunidade, fazer com que insiram em suas rotinas a preservação do meio ambiente e do lugar onde vivem, que é uma área de ressaca, atualmente considerada consolidada, mas que precisa ser cuidada para continuar a cumprir a função ambiental. E, através desta meta, promover justiça, bem estar, qualidade de vida, ajudar na profissionalização e melhoria da autoestima. Para chegar na etapa da Mostra, foi necessário uma série de ações junto com a comunidade onde o MP-AP esteve presente desde o mês de maio. A exibição dos filmes é a etapa em que são trabalhadas a valorização da história e melhoria da autoestima dos moradores.

A primeira ação – limpeza – aconteceu em parceria com a Prefeitura de Macapá (PMM); em seguida foram promovidas as capacitações nas áreas de produção de alimentos, hidráulica, carpintaria, fotografia e edição de vídeo, em parceria com o SESI-SENAI e Prodap. O SESI-SENAI levou também os atendimentos de saúde, com o apoio do Exército e Guarda Ambiental, e em agosto foi realizada a Oficina de Audiovisual, onde os filmes foram produzidos. Nesta semana, o projeto intensificou as atividades de educação ambiental e incentivo à geração de renda, e está promovendo seis oficinas de reciclagem, para aproveitamento de resíduos que são jogados no lixo, mas que podem ser reutilizados e virar alternativa de renda evitando a poluição de vias e área de ressaca.

Produção dos filmes

A oficina de audiovisual e a mostra foram inspirados em uma experiência no município de Santana, em 2005. Para produzir os filmes, os moradores contaram com o suporte de profissionais do audiovisual coordenados pelo ator e diretor Thomé Azevedo, e durante uma semana estiveram dentro da Baixada Pará, estimulando para que contassem suas histórias, desejos, conquistas, expectativas, críticas e realidade, para que se transformassem em filmes de um minuto. O cenário e locação foram a própria Baixada, e os moradores viraram atores, produtores e diretores de suas histórias e sonhos. Na Mostra, os filmes serão exibidos e os protagonistas irão relatar um pouco sobre a experiência inédita para cada um deles.

“Colorindo o Futuro começou de uma visita para conhecer um trabalho de educação ambiental feito por um educador e artista da Baixada Pará, que foi a porta de entrada para o MP-AP. Fomos conversando com as pessoas, descobrindo o outro lado da Baixada, e através dos moradores, soubemos de seus anseios, e decidimos criar um projeto-piloto cuja base é a conscientização ambiental. Mas para quem mora em uma área com conflitos sociais e econômicos as prioridades são outras, e buscamos parcerias para que as ações necessárias e urgentes fossem executadas, até chegarmos neste momento de êxito, que é vê-los se tornarem protagonistas de suas próprias histórias”, cita o promotor do Meio Ambiente, Marcelo Moreira.

