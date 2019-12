Sesc Amapá promove 16ª edição do Sescanta com difusão das músicas amapaenses

Com o investimento de um 1 kg de alimento não perecível, a mostra será no dia 06 de dezembro e terá apresentação de músicas inéditas de grandes vozes amapaenses.

Com o objetivo de fomentar a música amapaense e destacar os artistas que a interpreta, o Sesc Amapá realiza a 16ª Edição da mostra de música Sescanta Amapá, no dia 06 de dezembro, às 20h no Salão de Eventos do Sesc Araxá. Com grandes nomes como Osmar Júnior, Brenda Melo e Paulo Bastos, a noite será repleta de sons que marcaram a história da música amapaense e a apresentação de músicas inéditas.



Na ocasião serão apresentadas as 10 composições inéditas selecionadas para a mostra

de 2019:



Ancorada – Brenda Melo.

Areia do Mar – Tamar Hadassa Oliveira.

Carpideira – Osmar Júnior e Bruno Muniz.

Corpo Capim – Fábio Pontes.

Depressão – Carla Adriana.

Umbigo da Terra – Ademir Pedrosa.

Menestrel do Laguinho – Chermont Júnior.

Não sou obrigado – Dimisson Monper.

Prisma da Paixão – Nice Sales.

Zeca – Aroldo Pedrosa.

O evento contará com a apresentação especial do cantor e compositor Paulo Bastos, onde na ocasião o artista será homenageado, pela substancial contribuição e dedicação ao crescimento e à consolidação da música amapaense, através do projeto mostra de música Sescanta Amapá.

