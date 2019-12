Brasileiro assume Missão da ONU no Congo

O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou a nomeação do tenente coronel brasileiro Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves como Comandante da Missão de Estabilização da ONU na República Democrática do Congo (MONUSCO). Ele sucede o tenente coronel Elias Rodrigues Martins Filho, também brasileiro. Guterres agradeceu a liderança dele à frente da Missão, onde Elias encerrou o trabalho em 31 de outubro.

Diretor de Avaliação e Promoção no Comando do Exército Brasileiro desde o fim de 2018, Costa Neves tem uma destacada carreira militar de mais de 30 anos, incluindo o Comando da Academia Militar, onde foi responsável pelo treinamento e educação de jovens oficiais. Anteriormente, serviu ao Comando da 17ª Brigada de Infantaria da Floresta (2015-2017) e Comando do 62º Batalhão de Infantaria (2008-2010).

O tenente coronel Costa Neves tem experiência anterior com as Forças de Paz, tendo servido como Observador Militar na Missão de Verificação da ONU em Angola III de 1995 a 1996. Ele é graduado na Escola Superior de Guerra.

Site Nações Unidas

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...