Atividade no comércio tem aumento de 2,9% em outubro, diz Serasa

Venda de veículos, motos e peças influenciou resultado

Bruno Bocchini

O Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian registrou aumento de 2,9% em outubro, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Os dados, divulgados hoje (9), mostram que o resultado foi influenciado principalmente pelas vendas de veículos, motos e peças. Supermercados, alimentos e bebidas também tiveram papel de destaque.

“Apesar de ser uma das menores variações dos últimos meses, no geral, alguns segmentos – como supermercados –, apresentaram bom desempenho graças ao gradativo aumento da renda da população. Já as menores taxas de juros continuam influenciando o acesso a crédito, potencializado nos últimos meses”, disse o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

As vendas do setor de veículos, motos e peças foram a que tiveram elevação mais expressiva em outubro, de 5,2%, em comparação com o mesmo mês de 2018, seguido por supermercados, alimentos e bebidas (3%), material de construção (2,9%), móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática (2,7%), e tecidos, vestuário, e calçados (2,7%). Já as vendas do setor de combustíveis e lubrificantes tiveram queda de 6%.

No acumulado do ano, de janeiro a outubro, a variação do indicador da Serasa é positiva em 1,4%, em relação ao mesmo período de 2018.

EBC

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...