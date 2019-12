Hábitos matinais podem acelerar o metabolismo e ajudam a emagrecer

Rodrigo Almeida

Perder peso pode ser um desafio real, mas tudo se torna mais fácil quando aceleramos o metabolismo. Mas como conseguimos isso?

Segundo o sítio Nueva Mujer, existem certas práticas ou hábitos matinais que podem nos ajudar a ativar essa função do nosso corpo e, assim, emagrecer rapidamente.

O metabolismo descreve todos os processos químicos que ocorrem continuamente dentro do corpo para mantê-lo vivo e seus órgãos funcionando normalmente.

O corpo precisa de energia para realizar todos esses processos metabólicos, e a taxa metabólica é a quantidade de calorias que nosso corpo usa para nos manter vivos.

Dessa maneira, algumas vezes o metabolismo pode ser lento ou acelerado e isso influência nosso peso.

Coma menos e durma mais à medida que envelhece

Você conhece o exercício: enquanto algumas coisas se tornam mais fáceis com a idade, outras se tornam mais difíceis. Isso se deve em grande parte ao fato de perdermos massa muscular, o que torna muito mais difícil treinar tanto quanto você quando tinha 20 anos.

No entanto, os benefícios perduram, o metabolismo queima mais gordura em repouso, a qualidade do sono melhora e o estresse é mitigado. Além disso, faze-los com frequência ainda contribui para a saúde cardíaca e cerebral.

Beba um copo de água

De acordo com o sítio Minha Vida, é sempre bom tomar um copo de H20 logo depois de despertar. Como fator-chave na aceleração do metabolismo, muitas pessoas esquecem a importância da hidratação, principalmente pela manhã.

O portal diz que ela funciona como um despertador para o corpo além de acelerar o metabolismo em até 25% e aumentar a queima calórica. Especialistas ainda recomendam a fazer o desjejum o mais completo possível para manter a saciedade e metabolismo apurados.

