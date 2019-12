Facebook está desenvolvendo seu próprio sistema operacional

Rafael Rigues

O Facebook não está contente em ter o futuro de produtos como Oculus e Portal, ambos baseados no sistema operacional Android, nas mãos de concorrentes como o Google. Por isso, a empresa está desenvolvendo seu próprio sistema operacional “do zero”.

A tarefa ficou a cargo de Mark Lucovsky, programador que fez parte da equipe de desenvolvimento do Windows NT, no qual todas as versões do Windows desde o Vista são baseadas. Mark trabalha na Oculus desde 2017, com o cargo de “Gerente Geral de Sistemas Operacionais”.

A informação foi publicada em um artigo no site “The Information”. “Queremos ter certeza absoluta de que a próxima geração terá espaço para nós”, diz Andrew Bosworth, Vice-Presidente de Hardware do Facebook. “Não acreditamos que podemos confiar no mercado ou em nossos concorrentes para nos certificar de que isso aconteça. Por isso, vamos fazer nós mesmos”.

