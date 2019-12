Facebook admite que monitora localização do usuário a todo o momento

Guilherme Pret

Rede social afirma que o monitoramento acontece mesmo sem a ativação dos serviços de geolocalização

O Facebook admitiu, em carta a senadores dos Estados Unidos, que monitora a localização de todos os usuários, “inclusive sem a ativação dos serviços de geolocalização”. O motivo seria segurança e também publicidade.

O documento foi divulgado por uma jornalista do The Hill, via Twitter, na última terça-feira (17). O Senador republicano Josh Hawley retuitou a informação, afirmando que “você apaga os serviços de localização, mas eles sabem onde você está para ganhar dinheiro”.

A rede social consegue obter todos os tipos de dados pessoais sobre seus usuário de diversas formas. Pelo próprio Facebook, além de Instagram, Messenger ou por meio do WhatsApp. Estes dados são usados para disseminar a publicidade da empresa em grande escala.

