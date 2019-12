Caminhar para perder peso: siga estes 3 dicas para turbinar os resultados

Rodrigo Almeida

Os médicos concordam amplamente que a inatividade física é uma causa potencial de muitas condições evitáveis, como doenças cardíacas e obesidade. Por exemplo, um estudo no Journal of Exercise Nutrition and BioochemistryTrusted Source mostrou os efeitos positivos que a caminhada poderia ter para queimar gordura e perder peso.

Embora qualquer aumento no nível de atividade traga benefícios, há algumas coisas que uma pessoa pode fazer ao caminhar para aumentar a chance de queimar gordura e perder peso:

Acelere o ritmo

Como corrida, natação e outras formas de exercícios aeróbicos, o ritmo faz a diferença. Uma pessoa queima mais calorias caminhando em ritmo acelerado, em comparação com a caminhada mais lenta.

Um estudo publicado na Medicine & Science in Sports and Exercise mostrou que quando as pessoas aumentavam o ritmo da corrida, queimavam mais calorias. Este estudo também mostrou que o grupo de corredores pesava menos do que os caminhantes, sugerindo que a velocidade afeta diretamente a quantidade de calorias que uma pessoa queima durante o exercício.

No entanto, aumentar o ritmo não significa que uma pessoa tenha que correr. Em vez disso, uma caminhada rápida queima calorias adicionais para ajudar a perder peso.

