Quer ter uma vida mais saudável? Veja cinco razões para aderir ao Veganismo

O Veganismo propõe uma dieta menos calórica que ajuda na perda de peso e no controle da glicose no sangue

Quer ter uma alimentação saudável? Uma opção é investir no estilo vegano, que consiste em não consumir os animais e nem os seus derivados. A alimentação por ser baseado em frutas, vegetais e sementes traz muitos benefícios para a saúde. Vale lembrar que nesta sexta-feira (1°) é comemorado o Dia Mundial do Veganismo. Aproveitando a data, o site Taeq listou cinco razões para aderir ao Veganismo.

1. Veganismo propõe uma alimentação saudável, com um maior consumo de vegetais

Se a ideia é ter uma rotina de alimentação saudável (com diversas frutas, legumes e verduras), adotar o veganismo é um ótimo começo. Esse estilo de vida propõe uma dieta com diferentes vegetais: folhas verde-escuras, tomate, cenoura, batata, berinjela, chuchu (dentre outros legumes e verduras), leguminosas ricas em proteínas e fibras, além das frutas que fornecem vitaminas e minerais indispensáveis. Com toda essa diversidade de alimentos, a dieta fica bem nutritiva e saudável!

2. Dieta vegana ajuda a diminuir o colesterol

Quem come muita carne vermelha no dia a dia costuma ter níveis mais altos de colesterol no sangue o que pode causar, a longo prazo, problemas no sistema circulatório.

A boa notícia é que a dieta vegana por propor o corte de carnes e uma alimentação mais natural, ajuda muito nesse quesito! Com o veganismo, você passa a comer menos gorduras e mais alimentos com ômega 3 (como oleaginosas e óleos vegetais) que ajudam a aumentar o colesterol bom (HDL) e a diminuir o ruim.

3. Garante um estilo de vida mais sustentável e consciente

Quando se fala em veganismo, muitas pessoas pensam logo na dieta (em especial, nas restrições alimentares) e se esquecem que o movimento é muito mais amplo e bonito do que parece.

Veja mais no iBahia

Curtir isso: Curtir Carregando...