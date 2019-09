Alimentação balanceada: combinações de alimentos para uma vida saudável

Nutricionista garante que a combinação de alimentos potencializa as propriedades e ações do item no organismo

Está tentando ter uma vida mais saudável? Você não pode esquecer que uma alimentação balanceada é a chave para o bom funcionamento do organismo. De acordo com a nutricionista e pesquisadora Aline Quissak, a combinação de alimentos pode trazer vários benefícios para saúde. A combinação acaba potencializando as propriedades do alimento. A especialista separou nove combinações de alimentos que você precisa colocar no cardápio.

1) Cúrcuma e Pimenta do Reino

A curcumina presente na cúrcuma (açafrão da terra) é um dos anti-inflamatórios naturais mais poderosos que existem. Mas o infelizmente o nosso corpo não consegue absorver. E para isso precisa da piperina, encontrada na pimenta do reino, para potencializar sua absorção em mais de 1000x. Além disso, a melhor proporção para esse efeito é 3:1 (a cada 3 medidas de cúrcuma, uma de pimenta do reino).

Consumo recomendado: 1 colher de chá por dia de cúrcuma para efeitos medicinais dessa raiz.

2) Banana e Nozes

A banana é muito importante para a saúde do coração e da musculatura. O alimento é uma boa opção de pré-treino, por dar energia e pela presença fósforo em sua composição, que auxilia no condicionamento cardiorrespiratório.

Porém, sozinha a banana tem pontuação inflamatória no nosso corpo. “Não significa que ela cause mal; como falamos, ela tem muitos benefícios. A orientação é não comer ela sozinha. A melhor opção é consumi-la com nozes, devido ao seu poder anti-inflamatório e a concentração de ômega 3”, explica Aline.

Consumo recomendado: 1 banana + 3 nozes

3) Beterraba e Laranja

Você já deve ter ouvido que beterraba tem grandes quantidades de ferro, e é verdade. Quando adicionamos vitamina C, vinda da laranja ou do limão (se fizer suco use a laranja, se fizer salada opte pelo limão), ativamos o ferro que é absorvido pelo nosso organismo.

Consumo recomendado: para cada 50g de beterraba, 10g de suco de laranja ou limão.

4) Cacau e frutas vermelhas

Esses são dois alimentos que sozinhos já trariam muitos benefícios. Mas você sabia que quando unimos os antioxidantes do cacau com o ácido elágico das frutas vermelhas (morango, amora, mirtilo, framboesa), temos uma proteção potente para o tratamento do câncer de mama? “Por regular o estrogênio, essa combinação é ótima para mulheres com TPM intensificada”, lembra a nutricionista.

Consumo recomendado: 100g de morango + 20g de chocolate 70% cacau

5) Damascos ou tâmara e coco

Tanto o damasco quanto as tâmaras possuem um nível elevado de potássio e vitamina A. Quando unimos potássio + vitamina A + o TCM – que é a gordura do coco -, ativamos as sinapses dos neurônios, melhorando a memória, o foco e a concentração.

Consumo recomendado: 2 damascos secos/tâmaras +20g de coco seco

Veja mais no site iBahia

Curtir isso: Curtir Carregando...