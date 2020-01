Linha Macapá/Mazagão tem novo itinerário desde a semana passada

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) informa que desde a semana passada houve alteração no itinerário da linha Mazagão/Macapá para melhor atender os usuários do sistema de transporte metropolitano.

Desde quinta-feira, 2, o itinerário da linha Mazagão/Macapá via Coração está sendo pela avenida FAB, no sentido ida e volta. Antes, o trajeto era pela avenida Padre Júlio até o Centro.

O trajeto Mazagão – Macapá agora é Rodovia Duca Serra, Avenida Padre Júlio, Rua Marcelo Cândia, Avenida FAB, Rua Tiradentes e terminal no bairro Central.

O trajeto Macapá – Mazagão é Rua São José, Avenida FAB, Rua Marcelo Cândia, Avenida Padre Júlio, Rodovia Duca Serra.

Ascom/Setap

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...