Na volta dos Masters, Brasil e Itália reeditam final da Copa de 1994

Um jogo muito especial marcará a volta às atividades da Seleção Brasileira de Masters. Nesta semana, dia 9 de janeiro, em Fortaleza (CE), craques lendários de Brasil e Itália irão reviver as emoções da final de Copa do Mundo de 1994, quando os brasileiros conquistaram o tetracampeonato mundial. O duelo entre as Seleções de Lendas será no Estádio Presidente Vargas, às 21h30 (de Brasília).

O jogão terá presenças de destaque garantidas em campo. Estão confirmados no time da Seleção Brasileira Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Bebeto, Zinho, Paulo Sérgio e Viola. A Seleção será comandada por Carlos Alberto Parreira.

A Itália terá Zola, Albertini, Baresi, Apolloni, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti e será comandada por Arrigo Sacchi. A Azzurra contará também com personagens que defenderam o país em outros anos, como Braglia, Vierchowod, Schillaci, Eranio, Rossi e Panucci.

Os ingressos vão custar R$20, tendo meia-entrada a R$10. As informações sobre os horários e pontos físicos de vendas de ingresso estão abaixo. Mas, se preferir, também será possível adquirir entradas pela internet no site oficial do evento CLICANDO AQUI.

Na véspera da partida, nesta quarta-feira (8), será realizado um treino de reconhecimento de gramado no Estádio Presidente Vargas e, na sequência, uma coletiva de imprensa com a participação dos técnicos e capitães das equipes de Brasil e Itália. Também na quarta será promovido um jantar de confraternização entre os jogadores.

Os jornalistas interessados em realizar a cobertura do treino e da partida já podem realizar o pedido de credenciamento. É preciso acessar ao link (clique aqui para abrir a página) e preencher com os dados solicitados.

