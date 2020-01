Google divulga os assuntos mais pesquisados pelos brasileiros em 2019

Já estamos em 2020, mas um dado interessante sobre o ano que passou é o que os brasileiros mais buscaram no Google em 2019. Essa informação foi revelada pela própria empresa, que elaborou um ranking apresentando os temas que estiveram em alta durante o ano. NA lista geral, um dos destaques ficou para os famosos que morreram durante o ano, a exemplo do apresentador Gugu Liberato, que faleceu após um acidente doméstico.

O cenário cinematográfico foi dominado pelos super-heróis, mas também tivemos espaço para o cinema nacional. No esporte, a Copa América e a Copa do Mundo de Futebol Feminino estiveram em alta, o que ocorreu de maneira paralela ao crescimento do mercado de apostas esportivas no Brasil, gerando também a necessidade de verificar a confiabilidade dessas plataformas. Para isso, você pode sempre buscar por uma análise completa do Betfair ou de outras casas de apostas no próprio Google para tirar suas dúvidas.

E falando sobre dúvidas, foi no mínimo peculiar a questão mais buscada por brasileiros durante o ano. Caso queira conferir, apresentamos abaixo os assuntos mais pesquisados no Google em 2019.

Buscas do ano

Os principais tópicos buscados por brasileiros no Google em 2019 estão relacionados ao futebol ou a personalidades que morreram durante o ano, como o apresentador Gugu Liberato, o jornalista Ricardo Boechat e o cantor Gabriel Diniz. O item mais buscado foi a Copa América, confirmando que a paixão do brasileiro pelo esporte segue intacta. O Brasileirão e a Copa do Mundo de Futebol Feminino também surgem na lista, assim como os rivais cariocas Vasco e Flamengo.

Copa América Tabela do Brasileirão Gugu Liberato Vagas de emprego Gabriel Diniz Thanos Flamengo X Vasco da Gama Ricardo Boechat Copa do Mundo de Futebol Feminino Caio Junqueira

O que é?

A principal dúvida dos brasileiros começando com “O que é” foi sobre a libido, que está relacionada ao desejo sexual. Além disso, outras questões buscadas estavam relacionadas à democratização, provavelmente retomando o tema da redação do Enem, e o que seria “Shallow Now”, trecho da versão de Paula Fernandes para a música “Shallow”, da cantora e atriz Lady Gaga. O episódio do golden shower, protagonizado pelo presidente Jair Bolsonaro, não ficou de fora, assim como o AI-5, um dos decretos responsáveis por endurecer a Ditadura Militar no Brasil, trazido à tona pelo filho do presidente, Eduardo Bolsonaro.

O que é libido? O que é cagarra? O que é democratização? O que é golden shower? O que é Shallow Now? O que é yuzu? O que é AI-5? O que é diverticulite? O que é Corpus Christi? O que é um contratorpedeiro?

Cinema

Em 2019, os filmes de super-herói dominaram o cenário de buscas no Brasil. Como não poderia deixar de ser, o desfecho da saga dos Vingadores, com “Vingadores: Ultimato” foi líder em buscas, seguido pelo filme do vilão “Coringa”. Um dado positivo é que o cinema nacional também está presente no ranking, com os filmes “Minha Vida em Marte”, com o comediante Paulo Gustavo, e Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, vencedor do Prêmio do Júri em Cannes.

Vingadores: Ultimato Coringa Capitã Marvel Toy Story 4 O Rei Leão Aquaman Shazam! Minha Vida em Marte Bird Box Bacurau

Shows

Na categoria shows, quem saiu na frente foi a dupla Sandy e Júnior, que em 2019 se reuniram novamente após 12 anos para realizar a turnê “A Nossa História”. Os irmãos conseguiram realizar a segunda turnê mais lucrativa do ano. Além deles, os artistas internacionais que passaram pelo Brasil também foram destaque, assim como o show da Anitta durante o Rock in Rio.

Sandy e Junior Ed Sheeran BTS Anitta (Rock in Rio) Marília Mendonça Paul McCartney Bon Jovi P!nk Iron Maiden Los Hermanos (São Paulo)

