Operação deve vacinar mais de 20 mil indígenas na Região Norte

Uma operação conjunta dos ministérios da Saúde e da Defesa deve vacinar 20 mil e 200 indígenas a partir do dia 15 de janeiro nos estados do Amazonas, Acre e Pará. A chamada Operação Gota ocorre todos os anos e leva todas as vacinas do calendário do Ministério da Saúde para aldeias de difícil acesso, incluindo indígenas de recente contato.

A primeira operação deve ocorrer entre os dias 15 de janeiro e 1º de fevereiro nos municípios do Eirunepé e Carauari, na região do Médio Rio Solimões, no Amazonas. Também serão atendidas, durante o mês de fevereiro, as etnias do Alto Purus e do Rio Juruá, no Acre.

A enfermeira Bruna Mello, do Distrito Sanitário Indígena do Alto Rio Purus, conta que a equipe deve vacinar cerca de 3 mil pessoas dos municípios Feijó, Tarauacá e Marechal Thaumaturgo.

As operações de vacinação de indígenas em locais de difícil acesso se estendem até o dia 1º de abril e alcançam as populações do Alto do Rio Negro, no Amazonas, e de Oriximiná, no município de Santarém, no Pará.

