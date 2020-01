Ex-craques de Brasil e Itália vão reproduzir nesta quinta jogo final da Copa de 1994

O estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, receberá nesta quinta-feira (9) um jogo festivo entre as seleções brasileira e italiana de masters, que vão reeditar a histórica final da Copa do Mundo de 1994, onde o Brasil conquistou o seu tetracampeonato mundial.

A bola irá rolar às 21h30 (horário de Brasília) e diversos ex-craques participarão do confronto. Os ingressos ainda estão à venda e possuem o custo de R$ 20, com a meia-entrada a R$ 10. Os bilhetes podem ser adquiridos através do site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O público poderá ver diversos ex-craques da seleção brasileira, como Taffarel, Cafu, Jorginho, Aldair, Ricardo Rocha, Zinho, Bebeto, Romário e Viola. Eles vão disputar o jogo sob o comando de Carlos Alberto Parreira.

Já a Azzurra irá para o jogo com Franco Baresi, Alessandro Costacurta, Daniele Massaro, Gianfranco Zola e Pierluigi Casiraghi. Eles serão acompanhados por estrelas da Itália de outros mundiais, como Salvatore Schillaci e Christian Panucci. O técnico da seleção italiana será Arrigo Sacchi.

