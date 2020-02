Psicólogo ou psiquiatra: saiba qual o momento ideal para procurar cada profissional

Em meio a aflições ou possíveis problemas emocionais e relacionados à mente, surge a questão: vou atrás de um psicólogo ou de um psiquiatra?

E a resposta é que não há resposta certa. Segundo especialistas, o melhor dos cenários é que o tratamento do transtorno seja conjunto, de modo complementar.

Mais importante do que quem procurar, porém, é o momento da procura por ajuda, afirma Rodrigo Acioli, conselheiro do Conselho Federal de Psicologia.

A hora certa é: quando um problema, independente do tamanho ou da complexidade, começa a atrapalhar atividades e a relação da pessoa com o dia a dia, com o trabalho e com pessoas queridas.

“É quando a pessoa percebe que não vai dar conta, que está começando a ter um gasto de energia considerável”, diz Acioli. “Quanto mais ela espera e vai deixando a prevenção de lado, maior a probabilidade de ter que medicar e ter gastos maiores com isso. Não tenha medo de enfrentar.”

Ambos os profissionais podem utilizar a psicoterapia para tratar pacientes, mas somente os psiquiatras podem receitar medicamento.

