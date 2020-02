Entenda a importância de exercícios de mobilidade na rotina

Jacqueline Lisboa

Mesmo treinando regularmente, muitas pessoas costumam fazer movimentos que estimulam pouco as amplitudes e capacidades articulares. Passar muito tempo sentado trabalhando, estudando, assistindo tevê e/ou mexendo no celular gera uma postura sedentária e, consequentemente, leva a uma perda gradual de mobilidade, capacidade do corpo de realizar movimentos livres de qualquer restrição.

De acordo com modelo elaborado pelo especialista em treinamento de força Michael Boyle, cada articulação possui uma função primária específica. Porém, quando existe hipomobilidade (mobilidade diminuída) nessas estruturas, são desencadeadas disfunções que levam compensações em outras articulações.

