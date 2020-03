Seguro Viagem: Porque contratar esse serviço?

De acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) a contratação de serviços para seguro viagem vem crescendo cada vez mais no Brasil. Apesar de historicamente não ser um país que se preocupa com esse tipo de serviço, o cenário vem mudando. No último trimestre de 2019 a contratação de seguros viagem crescer cerca de 19,2% em comparação com o ano anterior e isso tende a aumentar.

Um dos motivos para esse aumento de contratações é a maior conscientização da população. Além disso, também ocorreu um aumento na prática de esportes em viagens dentro do Brasil e viagens para destinos que exigem o seguro viagem.

Confira aqui alguns motivos do porque contratar um seguro viagem para os próximos destinos:

Seguro Saúde

Um dos pontos principais para que muitos viajantes contratem um seguro viagem é questões de saúde. Isso porque em uma viagem internacional além de hábitos alimentares diferentes, o clima e as políticas de saneamento básico podem não favorecer os viajantes. Dessa forma, torna-se muito fácil que algum tipo de imprevisto estrague toda a viagem.

Além disso, os custos médicos em outros países podem ser até mesmo impagáveis para alguns viajantes. Segundo a Coris April, uma consulta médica nos Estados Unidos, por exemplo, pode chegar a USD 500.

Nesse sentido é muito importante pesquisar o que o seguro cobre, os tipos de planos e contratar o melhor.

Extravio de Bagagem

Outra preocupação relevante para a contratação de um seguro viagem é um possível extravio de bagagem. Segundo a empresa especializada em tecnologia de aeroportos, cerca de 6% de cada mil passageiros têm suas bagagens extraviadas, um número relativamente grande.

Caso o contrato de um seguro viagem tenha sido feito, basta o viajante preencher o formulário emitido pela própria companhia aérea que ele receberá um auxílio extravio. O que na maioria dos pacotes de seguro resultam em auxílio no serviço de localização e em caso de perda total, um reembolso adicional.

Reembolso para cancelamento ou interrupção de viagem

Planejar e fechar pacotes de viagens com antecedência é uma prática muito comum e também possui muitos benefícios como descontos exclusivos. Entretanto, também é muito comum que imprevistos possam acontecer e a viagem ser cancelada ou até mesmo interrompida por imprevistos.

Nesse caso, muitos seguros viagem possuem pacotes que cobrem ou auxiliam minimizando muitos dos gastos que um cancelamento aconteça. Além disso, a burocracia para esse tipo de cancelamento pode ser evitadas e transferidas para o seguro viagem, economizando também tempo nos processos.

Adição de serviços adicionais



Por fim, um outro benefício que tem aumentado as vendas e contratações de seguros viagens é os serviços adicionais para grávidas e praticantes de esportes radicais.

Por não ser área de cobertura de todos as empresas, é sempre importante pesquisar qual seguro adquirir. Com um bom seguro viagem, é possível garantir uma boa assistência médica em diversos países onde esportes como Snowboard, esqui, surf e outros são muito praticados.

Além disso, uma boa assistência para gestantes também pode ser incluída no seu pacote. Dessa forma a viagem pode ocorrer sem preocupações.

