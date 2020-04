Covid-19: Amapá tem 308 casos confirmados e 362 suspeitos em investigação laboratorial

O Governo do Estado atualizou nessa terça-feira, 14, o boletim informativo a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 308 casos confirmados e 362 suspeitos em investigação laboratorial.

Do número total de confirmados, o relatório aponta que 133 pessoas foram recuperadas, sete pacientes morreram, 139 estão em isolamento domiciliar e 29 encontram-se internados, sendo 14 em hospitais particulares (6 em leito de UTI e 8 em leito clínico) e 15 no sistema público (4 em leito de UTI e 11 em leito clínico).

O último caso de óbito registrado trata-se de um homem, 47 anos, residente de Macapá. Ele deu entrada no Hospital de Emergência (HE) no dia 13 de abril, sem histórico de comorbidades, e morreu nesta terça-feira, 14, no isolamento hospitalar.

A capital continua sendo o município com mais casos confirmados: 261, com 5 óbitos. Santana vem em seguida com 41 casos confirmados e duas mortes por COVID-19. Oiapoque e Vitória do Jarí têm 2 casos confirmados cada município. Porto Grande e Mazagão têm 1 caso confirmado.

Por município, os números de casos suspeitos, são:

• Macapá: 362

• Santana: 143

• Calçoene: 7

• Laranjal do Jari: 8

• Mazagão: 1

• Oiapoque: 9

• Pedra Branca do Amapari: 1

• Porto Grande: 3

• Serra do Navio: 2

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

