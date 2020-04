Passo a passo: 15 condutas corretas para o isolamento dos casos positivos de Covid-19

Alessandro Veloso

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) elaborou um passo a passo orientando o que pacientes que tiverem o teste positivo para Covid-19 devem fazer.

O Estado contabilizou o total de 307 casos confirmados da doença nesta terça, 14. O isolamento domiciliar é fundamental para tratar os casos que não se agravaram, assim, não sobrecarrega o sistema de saúde e evita que hajam novas contaminações.

Para suspensão do isolamento respiratório domiciliar após os 14 dias de atestado, o paciente deve apresentar ao menos 72h de resolução da febre sem a utilização de antitérmicos e melhora dos sintomas respiratórios.

Covid-19 é uma doença viral respiratória e sua transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas. A recomendação do Ministério da Saúde (MS) para os casos suspeitos graves é que os pacientes sejam hospitalizados. Já para os casos suspeitos mais leves não há a necessidade de hospitalização, sendo acompanhados por equipes de saúde dos municípios e instituídas medidas de precaução e isolamento voluntário domiciliar.

“O mais importante neste momento é que as pessoas respeitem as orientações das autoridades de saúde e permaneçam em suas casas enquanto durar o isolamento domiciliar voluntário”, defendeu Patrício Almeida, doutor em epidemiologia, responsável por esquematizar as recomendações acima.

