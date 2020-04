Trump orienta Marinha a destruir navios iranianos que incomodem

Navios do Irã se aproximaram de navios dos EUA no Golfo

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse nesta quarta-feira (22) que havia instruído a Marinha norte-americana a disparar contra qualquer navio iraniano que a incomodasse no mar.

A determinação foi dada uma semana depois que 11 navios da Guarda Revolucionária do Irã se aproximaram perigosamente dos navios dos EUA no Golfo.

“Eu instruí a Marinha dos Estados Unidos a abater e destruir toda e qualquer canhoneira [embarcação] iraniana que importune nossos navios no mar”, tuitou Trump horas depois que a Guarda Revolucionária anunciou ter lançado em órbita o primeiro satélite militar do país islâmico.

Reuters

