ONU triplica apelo e pede US$ 6,7 bi para ajudar países pobres

Objetivo é ajudar 63 países, principalmente na África e América Latina

A Organização das Nações Unidas (ONU) mais que triplicou seu apelo para auxiliar os países vulneráveis ​​a combater a propagação e os efeitos desestabilizadores da pandemia do coronavírus. A organização solicitou, nessa quinta-feira (7), US$ 6,7 bilhões para ajudar 63 países, principalmente na África e na América Latina.

Embora os Estados Unidos e a Europa estejam sendo afetados agora pelo surto, o subsecretário-geral da ONU, Mark Lowcock, alertou que não era esperado que o vírus atinja o pico nos países mais pobres do mundo entre os próximos três e seis meses.

“Nos países mais pobres, já podemos ver as economias se contraindo à medida que as receitas de exportação, as remessas e o turismo desaparecem. A menos que tomemos medidas agora, devemos estar preparados para um aumento significativo no conflito, fome e pobreza”, afirmou. “O espectro de várias carências aparece”, acrescentou Lowcock.

O novo coronavírus, que causa a doença respiratória covid-19, já infectou cerca de 3,7 milhões de pessoas em todo o mundo e mais de 263 mil morreram, de acordo com contagem da Reuters. O vírus surgiu pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan, no fim do ano passado.

Reuters

