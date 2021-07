Espanha prende dois menores suspeitos de assassinar jovem gay

Brasileiro Samuel Luiz, 24 anos, foi morto no último fim de semana



A polícia espanhola deteve, nesta sexta-feira (9), dois menores de idade por suposto assassinato de caráter homofóbico de um jovem brasileiro. Ele foi espancado até a morte no último fim de semana. Com as detenções de hoje, o número de prisões relacionadas ao caso subiu para seis, informou a polícia em sua página no Twitter.

O assassinato de Samuel Luiz, de 24 anos e nascido no Brasil, do lado de fora de uma boate na cidade de La Coruña, no último sábado (3), gerou protestos em massa por todo o país.

Outros suspeitos que foram presos no início desta semana compareceram ao tribunal hoje para prestar depoimento.

