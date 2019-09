Trump não deve participar de cúpula da ONU sobre o clima

NHK (emissora pública de televisão do Japão)

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, não deve participar da Cúpula para Ação Climática das Nações Unidas (ONU) na segunda-feira (23) que vem.

O enviado especial para a cúpula, Luis Alfonso de Alba, disse na terça-feira (17) que foi informado de que os EUA serão representados por uma autoridade de alto escalão.

A cúpula está programada para ocorrer na sede da ONU em Nova York no dia 23 de setembro.

A ausência de Trump ocorre apesar de pedidos do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para que todos os líderes participem do evento. Guterres vem alertando que as mudanças climáticas estão ocorrendo mais rápido que o esperado.

EBC

