Amapá tem 5.188 casos confirmados, 8.005 em análise laboratorial, 1.435 pessoas recuperadas e 151 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira, 20, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 5.188 casos confirmados e 8.005 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 4.848 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 639 novos casos confirmados, sendo 345 em Macapá, 149 em Santana, 95 em Laranjal do Jari, 8 em Oiapoque, 2 em Porto Grande, 14 em Serra do Navio, 10 em Vitória do Jari, 1 em Amapá, 12 em Cutias e 3 em Calçoene.

A atualização também inclui mais 9 óbitos ocorridos entre os dias 6 e 20 de maio. As vítimas eram naturais de quatro municípios.

Macapá : cinco novos óbitos. Entre eles, uma mulher de 70 anos sem comorbidade declarada, falecida no Centro Covid-1. Houve ainda óbitos de quatro homens. Dois deles faleceram em hospitais da rede privada: um tinha 72 anos, renal crônico, e o outro 73 anos, hipertenso. Um óbito ocorreu no Hospital de Emergências, era um homem de 75 anos, diabético. O último óbito investigado aconteceu em domicílio, homem de 75 anos hipertenso.

: cinco novos óbitos. Entre eles, uma mulher de 70 anos sem comorbidade declarada, falecida no Centro Covid-1. Houve ainda óbitos de quatro homens. Dois deles faleceram em hospitais da rede privada: um tinha 72 anos, renal crônico, e o outro 73 anos, hipertenso. Um óbito ocorreu no Hospital de Emergências, era um homem de 75 anos, diabético. O último óbito investigado aconteceu em domicílio, homem de 75 anos hipertenso. Santana : Dois óbitos. Um homem de 27 anos, com comorbidade relacionada à obesidade, falecido em hospital da rede privada, na capital. O outro óbito é de uma mulher de 75 anos com doença imunodepressora. Ela faleceu no Centro Covid-2;

: Dois óbitos. Um homem de 27 anos, com comorbidade relacionada à obesidade, falecido em hospital da rede privada, na capital. O outro óbito é de uma mulher de 75 anos com doença imunodepressora. Ela faleceu no Centro Covid-2; Vitória do Jari : óbito de uma mulher de 56 anos com comorbidade relacionada à obesidade. Ela faleceu no Centro Covid-LJ;

: óbito de uma mulher de 56 anos com comorbidade relacionada à obesidade. Ela faleceu no Centro Covid-LJ; Serra do Navio: Homem de 71 anos, hipertenso e diabético. Faleceu na Unidade Mista de Saúde do município.

Assim, o Amapá chega a 151 mortes em 15 municípios (Macapá 87 / Santana 18 / Laranjal do Jari 25/ Mazagão 2/ Oiapoque 3/ Pedra Branca do Amapari 3/ Porto Grande 3/ Serra do Navio 1/ Vitória do Jari 2/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 1/ Ferreira Gomes 2/ Calçoene 1/ Cutias do Araguari 1 / Pracuúba 1).

Entre os recuperados estão 1.435 pessoas (Macapá 842/ Santana 220/ Laranjal do Jari 180/ Mazagão 27/ Oiapoque 47/ Pedra Branca 5/ Porto Grande 30/ Serra do Navio 12/ Vitória do Jari 25/ Itaubal 9/ Tartarugalzinho 11/ Amapá 7/ Ferreira Gomes 5/ Cutias do Araguari 13/ Calçoene 2).

Dos 5.188 casos confirmados:

Macapá: 3.257

Santana: 768

Laranjal do Jari: 445

Porto Grande: 97

Oiapoque: 102

Mazagão: 94

Pedra Branca: 96

Vitória do Jari: 71

Serra do Navio: 97

Cutias do Araguari: 52

Ferreira Gomes: 40

Itaubal: 18

Tartarugalzinho: 12

Amapá: 21

Calçoene: 13

Pracuúba: 5

Já em relação a casos suspeitos, os municípios declararam 7.231 , sendo:

Macapá: 3.570

Santana: 1.293

Mazagão: 449

Laranjal do Jari: 500

Vitória do Jari: 248

Oiapoque: 241

Porto Grande: 222

Cutias do Araguari: 144

Amapá: 108

Serra do Navio: 131

Tartarugalzinho: 83

Pedra Branca do Amapari: 83

Calçoene: 67

Ferreira Gomes: 60

Itaubal: 20

Pracuúba: 12

Internações

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar na rede pública e privada é de 178 pacientes, sendo 137 no sistema público (59 em leito de UTI / 78 em leito clínico), e 41 na rede particular (30 em leito de UTI /11 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 3.424

Outras 209 pessoas com suspeita de covid-19 também estão em unidades hospitalares público e privadas.

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

