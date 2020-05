Apostas desportivas, apostando em transferências, programa de poker apenas no site 1xBet

A casa de apostas oferece uma ampla gama de oportunidades de ganhos. Apostas no futebol e outras disciplinas tradicionais, esportes eletrônicos, apostas na transferência de jogadores e também programa de poker e não apenas no site 1xBet atrair a atenção de cappers de todo o mundo. A publicação esportiva oficial La Gazzetta dello Sport publicou informações de que Barcelona e Juventus praticamente concordaram em uma transferência alta. Claro, todos podem ganhar com este acordo. Resta apenas fazer uma aposta.

O meia brasileiro Arthur, depois de consultar seus agentes e familiares, decidiu dar o seu consentimento para se mudar para Turim. O Barcelona está há muito interessado na possibilidade de contratar o jogador da Juventus Miraleme Pjanic. Os catalães até ofereceram uma troca por Ivan Rakitic. No entanto, os chefes da “Velha Signora” rejeitaram esta oferta.

Agora, a liderança da “granada azul” oferece a troca de Arthur por M. Pyanich. A Juventus deu consentimento prévio. O técnico do clube de Turim M. Sarri está pessoalmente interessado em cooperar com o brasileiro. Estatísticas do meia de 23 anos nesta temporada da La Liga:

jogou em 16 partidas;

marcou 3 gols;

deu 3 assistências.

O bósnio jogou na Série A em 22 partidas. O sistema de gol + passe marcou 7 pontos e também recebeu 7 avisos.

Arthur começará a próxima temporada com a Juventus?

As informações sobre uma possível troca foram publicadas por um jornal italiano competente, que compartilha principalmente com os leitores apenas as informações verificadas. Portanto, não há razão para duvidar da confiabilidade das informações. Altas taxas de transferência, programa de poker e não apenas no site 1xBet dar-lhe a oportunidade de ganhar um bom dinheiro. Portanto, essa chance deve ser usada.

A troca de Arthur com Miral Pyanich mostra claramente que a Juventus continua a implementar sua estratégia para rejuvenescer a equipe. O brasileiro poderá fechar permanentemente a posição do meio-campista. Quanto à possível sobretaxa de um dos clubes, não existe essa informação. Se você também tiver certeza de que essa transferência ocorrerá na próxima janela de transferências, poderá fazer uma aposta correspondente no site oficial da casa de apostas. Todos os novos clientes receberão um bônus agradável pelo registro, o que dará confiança no início. Saque imediato garantido. Informações detalhadas estão disponíveis no site.

Curtir isso: Curtir Carregando...