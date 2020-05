Confira o modelo de motosserra ideal para o trabalho de jardinagem

Escolher a ferramenta ideal para seu trabalho não é uma tarefa fácil. Em tempos de pandemia, as lojas de ferramentas online trouxeram mais segurança para o consumidor.

Mas, é preciso conhecer bem sobre o assunto para não acabar comprando a ferramenta errada! Para te ajudar a escolher a motosserra adequada, reunimos as principais diferenças entre os modelos de motosserra à venda no mercado. Confira!

Motosserra Elétrica

As motosserras elétricas estão entre um dos modelos mais populares para trabalhos de jardinagem, já que são muito leves e fáceis de operar. Outra vantagem é que esses modelos não emitem ruídos.

Entretanto, é preciso ter uma tomada próxima do local onde o serviço será feito, para que a ferramenta esteja alimentada.

Motosserra a bateria

Esses modelos também são conhecidos por ter baixa emissão de ruído, mas com a vantagem de não precisar ter uma tomada no local de operação. Com isso, você terá mais liberdade de movimentação. O ponto negativo é sua limitação de trabalho pelo tempo de carga da bateria.

Motosserra a combustão

Esse é o tipo mais popular no mercado e o que está a mais tempo em produção. O modelo de motosserra a combustão é o mais indicado para trabalhos em áreas externas, onde não haja rede elétrica e locais mais isolados.

Diferentemente dos outros modelos, seu uso depende da quantidade de combustível presente no local. Esse modelo costuma ser mais pesado, sendo mais difícil de manusear. Eles também acabam causam mais emissão de ruído.

