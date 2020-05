Covid-19: unidades de referência registram mais de 3 mil atendimentos em 24 horas

As Unidades Básicas de Saúde Lélio Silva, Marabaixo e Álvaro Corrêa, que são referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19, registraram na última quinta-feira, 28, a realização de 3.416 atendimentos, entre consultas e receitas. Em um dia, a UBS Lélio Silva recebeu 411 pacientes. Já a unidade Álvaro Corrêa, na zona norte, atendeu 261 pessoas. E na UBS Marabaixo, 177 pacientes procuraram assistência médica com os sintomas da síndrome gripal em Macapá.

Outro dado registrado é o total de kits de medicamentos entregues no mesmo dia, onde 2.567 pessoas saíram dessas três unidades com a medicação prescrita para o tratamento terapêutico. Na Lélio Silva, foram 1.292 kits. Destes, 928 foram entregues no ponto de distribuição de medicamentos em frente à unidade. Já na Álvaro Corrêa, do total de 953 receitas atendidas, 513 foram no ponto de distribuição móvel. E na UBS Marabaixo 322 kits.

Registrando assim a entrega de 12.335 comprimidos de azitromicina e 9.868 comprimidos de ivermectina.

Quando devo procurar uma UBS

A população pode buscar os serviços nas UBS’s Lélio Silva, Álvaro Corrêa e Marabaixo quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza e dificuldade respiratória para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela Saúde municipal.

