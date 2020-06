Legalização do jogo no Brasil e no mundo

As apostas online estão prestes a se tornar legais no Brasil e, por conseguinte, estão se dinamizando no mercado brasileiro. Um pouco por todo o mundo, o jogo online (os jogos de cassino online e as apostas em modalidades como futebol, basquetebol, esportes virtuais, MMA/UFC e eSports) está sendo legalizado e considerado entretenimento lícito e legal, sujeito a pagamento de impostos (extremamente rentáveis para os Estados). No Brasil, a legalização do jogo (primeiramente, com a liberação de apostas esportivas online e, posteriormente, do jogo do bicho, bingos e cassinos, por exemplo) poderá igualmente render somas avultadas aos cofres nacionais, pelo que a legislação de todos os jogos de azar poderia ser algo realmente positivo para a nação.

Na verdade, além de privar a economia de cerca de 20 bilhões de reais, não contabilizando os 7 bilhões associados a licenças de funcionamento, a não regulamentação do jogo no Brasil potencia o jogo ilegal, a economia paralela, as burlas, a lavagem de capitais e até o crime organizado. Esquemas e golpes na Internet para roubar a identidade dos usuários ou furtar valores são cada vez mais comuns e continuam sendo associados a jogos de azar e sítios de jogo online pouco recomendáveis, precisamente porque estes não são regulados. Se existissem sites de jogos de cassino licenciados no Brasil, como em Portugal, por exemplo, os usuários saberiam em que sites poderiam confiar, sem receio de serem burlados ou roubados, rejeitando os ilegais e suas propostas ilícitas.

Assim, é cada vez mais urgente voltar à legislação de 2001 em que o jogo era lícito e em que estava autorizado o funcionamento de grandes resorts de cassinos, espaços que foram proibidos e encerrados em 2004. Essa urgência se tornou ainda mais premente dada a atual situação económica derivada da pandemia; o PIB brasileiro caiu cerca de 4,7% e as demissões podem chegar aos 5 milhões. Nesse cenário, o lobby para autorizar os cassinos e todos os jogos de azar ganha força, com argumentos bem alicerçados no combate ao desemprego e arrecadação fiscal.

A legalização das apostas esportivas

Já a legalização das apostas esportivas poderá estar por dias. No final de 2018, o ex-presidente Michel Temer decidiu sancionar a Medida Provisória 846, que liberava as apostas esportivas em território brasileiro. Passados dois anos, o processo de liberalização deverá estar concluído em junho de 2020. Atualmente, já são muitas as casas de apostas estrangeiras funcionando no nosso país e a captar o interesse e as apostas do público brasileiro. O marketing desses sites é muitas vezes agressivo, recorrendo a clickbait.

Desse modo, e para evitar surpresas desagradáveis, antes de efetuar suas apostas deve consultar guias de jogo, para aceder a informação completa e verdadeira sobre as ofertas disponíveis nos sites de apostas esportivas no Brasil. Sem jogos de palavras, o Net Apostas analisa um conjunto de requisitos de qualidade, entre os quais bónus, pagamentos, fiabilidade e segurança, opções de aposta ou existência de aplicativos para dispositivos móveis, para que possa escolher seu site de apostas de forma segura e informada. E uma ferramenta para monitorizar as ofertas em apostas esportivas ao seu dispor e escolher a mais lucrativa e adequada às suas preferências.

Desse modo, quer você seja torcedor de futebol ou se amarre em eSports, esse é o tempo de apostar, mas sempre em segurança e com os melhores bónus e promoções.

