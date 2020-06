Amapá tem 26.437 casos confirmados, 5.360 em análise laboratorial, 10.178 pessoas recuperadas e 380 óbitos

Nota explicativa

No boletim oficial desta terça-feira, 23, encerram-se os resultados da segunda etapa de testagem em massa realizada pelo Instituto Evandro Chagas, em Belém, e pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. São 1.755 novos casos, sendo 1.355 confirmados pelo IEC e Fiocruz; 135 pelo Laboratório Central do Amapá (Lacen) e laboratório particular; 168 por testes rápidos; e 97 por critérios clínico-epidemiológicos.

Os resultados de hoje concluem os 6.609 testes que foram enviados às instituições para análise. E a redução de cerca 50% no número de amostras aguardando confirmação já consta no boletim desde segunda-feira, 22. O COESP também está preparando novas remessas para testagem em massa para os próximos dias.

Importante: o boletim a seguir contém tanto os dados acima citados quanto os números que são atualizados diariamente pelas equipes da Secretaria de Saúde (Sesa),Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e prefeituras.

O Governo do Amapá atualiza nesta terça-feira, 23, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 26.437 casos confirmados e 5.360 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 16.858 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 1.755 novos casos confirmados, sendo 921 em Macapá, 640 em Santana, 20 em Laranjal do Jari, 48 em Mazagão, 12 em Oiapoque, 42 em Pedra Branca, 20 em Porto Grande, 2 em Serra do Navio, 22 em Vitória do Jari, 1 em Amapá, 21 em Calçoene e 6 em Pracuúba.

A atualização inclui também 8 novos óbitos de pessoas naturais dos municípios de Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Dois ocorreram nos dias 9 e 24 de maio e os demais no período de 11 a 23 de junho. Todos estavam sob investigação.

Macapá: cinco óbitos. Entre eles, uma mulher de 78 anos, com comorbidade relacionada à doença de parkinson e insuficiência renal, ocorrido em hospital particular. E quatro do sexo masculino, sendo um de 49 anos, com pancreatite aguda e diabetes, ocorrido no Hospital de Emergências (HE); um de 50 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido durante o traslado para a unidade de saúde; um de 58 anos, hipertenso e diabético, ocorrido em hospital particular; e um de 72 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido em hospital particular;

cinco óbitos. Entre eles, uma mulher de 78 anos, com comorbidade relacionada à doença de parkinson e insuficiência renal, ocorrido em hospital particular. E quatro do sexo masculino, sendo um de 49 anos, com pancreatite aguda e diabetes, ocorrido no Hospital de Emergências (HE); um de 50 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido durante o traslado para a unidade de saúde; um de 58 anos, hipertenso e diabético, ocorrido em hospital particular; e um de 72 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido em hospital particular; Santana: dois óbitos, ambos do sexo masculino e ocorridos no Centro Covid-3, um de 51 anos e o outro de 88 anos, ambos diabéticos;

dois óbitos, ambos do sexo masculino e ocorridos no Centro Covid-3, um de 51 anos e o outro de 88 anos, ambos diabéticos; Laranjal do Jari: um óbito de uma mulher de 83 anos, hipertensa, falecida no Centro Covid-LJ.

Assim, o Amapá chega a 380 mortes em 15 municípios. (Macapá 232/ Santana 55 / Laranjal do Jari 40 / Mazagão 6/ Oiapoque 10/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 5/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 10/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 2/ Pracuúba 2).

Entre os recuperados, estão 10.178 pessoas. (Macapá 4.527/ Santana 723/ Laranjal do Jari 1.694/ Mazagão 166/ Oiapoque 637/ Pedra Branca 975/ Porto Grande 138/ Serra do Navio 303/ Vitória do Jari 168/ Itaubal 65/ Tartarugalzinho 253/ Amapá 83/ Ferreira Gomes 200/ Cutias do Araguari 68/ Calçoene 135/ Pracuúba 43).

Dos 26.437 casos confirmados:

Macapá: 12.841

Santana: 3.526

Laranjal do Jari: 2.520

Mazagão: 759

Oiapoque: 1.196

Pedra Branca: 1.835

Porto Grande: 639

Serra do Navio: 365

Vitória do Jari: 755

Itaubal: 163

Tartarugalzinho: 354

Amapá: 264

Ferreira Gomes: 275

Cutias do Araguari: 424

Calçoene: 400

Pracuúba: 121

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.941, sendo:

Macapá: 2.268

Santana: 2.305

Laranjal do Jari: 1.580

Mazagão: 281

Oiapoque: 316

Pedra Branca do Amapari: 34

Porto Grande: 260

Serra do Navio: 65

Vitória do Jari: 511

Itaubal: 14

Tartarugalzinho: 492

Amapá: 53

Ferreira Gomes: 72

Cutias do Araguari: 515

Calçoene: 63

Pracuúba: 112

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 221 pacientes, sendo 135 casos confirmados e 86 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 114 estão no sistema público (44 em leito de UTI /70 em leito clínico) e 21 estão na rede particular (4 em leito de UTI /17 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 28 estão no sistema público (0 em leito de UTI /28 em leito clínico), e 58 estão na rede particular (5 em leito de UTI /53 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 15.744

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado

