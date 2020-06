Polícia Federal incinera em Curitiba quase 3 toneladas de drogas

Drogas foram apreendidas em várias operações policiais

Em meio à Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, a Polícia Federal, em Curitiba, anunciou a incineração de 2.678 quilos de drogas apreendidos em “diversas operações”.

Entre as drogas incineradas figuram cocaína, maconha, ecstasy e haxixe, além de agrotóxicos, anabolizantes e medicamentos contrabandeados como metanfetamina, tetracaína, netilpentilona, informa nota da PF.

Acrescenta que mais de 39 toneladas de drogas já foram incineradas em 2020, mesmo com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

EBC

